Paolo Virzì trascinato in tribunale un nobile fiorentino chiede di fermare l’uscita del film Cinque minuti video

Questa mattina a Firenze il regista Paolo Virzì si è trovato coinvolto in un caso giudiziario. Un nobile fiorentino ha chiesto di bloccare l’uscita del suo nuovo film, “Cinque secondi”. La causa è arrivata in tribunale e si aspetta una decisione nei prossimi giorni.

Guai giudiziari per il nuovo film di Paolo Virzì, “Cinque secondi”, che adesso è finito alla sbarra al Tribunale di Firenze. A centro del contenzioso giudiziario, che propone di bloccare la distribuzione e un risarcimento danni, c’è il personaggio di M atilde Guelfi Caimani. Un nome che stato preso da una persona esistita realmente, ossia una contessa toscana. Suo nipote, Stefano, ha portato in causa le due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo production srl e la Indiana production srl, evidenziando che non ci fosse alcun accordo per l’utilizzo del nome della casata aristocratica e della zia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L’erede di una nobile famiglia fiorentina chiede lo stop di «Cinque secondi»: la decisione del tribunale sul film di Virzì con Mastandrea

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film

Paolo Virzì e il film “Cinque secondi” in tribunale. Il nipote della contessa Guelfi Camaiani fa causa alla produzione: “La famiglia è rappresentata come decaduta”

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.

