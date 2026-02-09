Questa mattina a Firenze il regista Paolo Virzì si è trovato coinvolto in un caso giudiziario. Un nobile fiorentino ha chiesto di bloccare l’uscita del suo nuovo film, “Cinque secondi”. La causa è arrivata in tribunale e si aspetta una decisione nei prossimi giorni.

Guai giudiziari per il nuovo film di Paolo Virzì, “Cinque secondi”, che adesso è finito alla sbarra al Tribunale di Firenze. A centro del contenzioso giudiziario, che propone di bloccare la distribuzione e un risarcimento danni, c’è il personaggio di M atilde Guelfi Caimani. Un nome che stato preso da una persona esistita realmente, ossia una contessa toscana. Suo nipote, Stefano, ha portato in causa le due società che hanno prodotto e distribuito il film, la Greenboo production srl e la Indiana production srl, evidenziando che non ci fosse alcun accordo per l’utilizzo del nome della casata aristocratica e della zia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paolo Virzì trascinato in tribunale, un nobile fiorentino chiede di fermare l’uscita del film “Cinque minuti” (video)

Questa mattina a Firenze il tribunale ha deciso di fermare la proiezione del film

Paolo Virzì si trova in tribunale per il suo film “Cinque secondi”.

Il cinema alla sbarra. L’ultimo film di Paolo Virzì, Cinque secondi è finito in Tribunale a Firenze, al centro di un contenzioso giudiziario che si propone di bloccarne la distribuzione e un risarcimento danni. Nel film c’è un personaggio, Matilde Guelfi Camaiani, li facebook

