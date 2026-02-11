Paolini a due facce a Doha impresa Cocciaretto Cobolli un altro ko

A Doha, il torneo di tennis si sta accendendo con sorprese e risultati sorprendenti. Paolini ha mostrato due facce, mentre Cocciaretto ha conquistato un’ottima vittoria. Cobolli invece ha lasciato il torneo dopo un’altra sconfitta. Nella singolare, Jasmine ha perso contro Sakkari, ma in doppio ha vinto con Errani. Elisabetta ha invece battuto Gauff e si è qualificata per gli ottavi di finale del torneo 1000.

La copertina della giornata di martedì 10 febbraio, tra i vari tornei di tennis in corso, se la prende di forza Elisabetta Cocciaretto. L'azzurra, ripescata dopo aver perso nelle qualificazioni al Wta 1000 di Doha, trova la terza vittoria in carriera su una top 10, dominando la n.5 al mondo Coco Gauff. Il punteggio finale per la marchigiana è di 6-4 6-2, con tre palle break su quattro salvate e quasi il 50% di punti vinti in risposta. Da fondo campo, soprattutto con il dritto, non ha praticamente lasciato scampo all'americana, dal canto suo molto fallosa e apparsa anche scossa al momento del saluto dopo il match.

