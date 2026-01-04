United Cup Italia-Svizzera | Paolini ko Cobolli trascina gli azzurri

La United Cup 2024 inizia con Italia-Svizzera nel Girone C, un match importante per gli azzurri. Oggi, domenica 4 gennaio, si affrontano le nazionali in una sfida che potrebbe influenzare l’andamento del torneo, fino al doppio misto. La partita mette in risalto le performance dei singoli giocatori, con Paolini e Cobolli tra i protagonisti di questa prima fase della competizione.

. Prende il via la United Cup con una sfida già decisiva per l’Italia. Oggi, domenica 4 gennaio, gli azzurri affrontano la Svizzera nel Girone C, in un confronto equilibrato che resta aperto fino al doppio misto. Il match si apre in salita per l’Italia con la sconfitta di Jasmine Paolini nel singolare femminile. L’azzurra, apparsa non al meglio a Perth, cede 6-4, 6-3 a Belinda Bencic al termine di un incontro durato poco meno di due ore. La reazione italiana arriva nel singolare maschile grazie a Flavio Cobolli, protagonista di una prestazione di grande carattere contro Stan Wawrinka. In un match tiratissimo, Cobolli si impone 6-4, 6-7 (2), 7-6 (4), decidendo la sfida al tie-break del terzo set dopo oltre due ore di gioco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

