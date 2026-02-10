Errani e Paolini vincono il doppio a Doha, portando a casa un risultato importante. La partita è stata intensa, e le italiane hanno dimostrato anche qui di saper reggere la pressione. Nel frattempo, Cocciaretto continua a stupire: con la sua vittoria, vola direttamente agli ottavi del torneo. Jasmine Paolini, invece, ritrova il sorriso grazie a questa vittoria, che le dà nuova fiducia dopo un inizio difficile.

Jasmine Paolini ritrova il sorriso grazie al doppio al ‘Qatar TotalEnergies Open’, primo WTA 1000 della stagione. A poche ore dalla sconfitta in singolare contro Maria Sakkari, la toscana è scesa in campo insieme a Sara Errani per iniziare la difesa del titolo vinto lo scorso anno. Un inizio più che positivo per le n.3 al mondo di specialità (n.1 del tabellone in Qatar), con una vittoria per 63 61 ai danni della norvegese Ulrike Eikeri (n.39 WTA in doppio) e la cinese Xinyu Jiang (n.29 WTA in doppio). Il successo vale per loro l’accesso ai quarti di finale, per i quali attendono però ancora di conoscere i nomi delle proprie avversarie, che saranno le n. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wta Doha 2026, Errani e Paolini vincono in doppio: impresa Cocciaretto che vola gli ottavi

Approfondimenti su WTA Doha2026

La coppia italiana Errani e Paolini ha aperto con buon ritmo il torneo WTA di Doha 2026, vincendo il primo set 6-3 e il secondo 6-1 contro le avversarie Eikeri e Jiang.

In Qatar, al torneo WTA di Doha, si preparano i match di doppio con Errani e Paolini.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su WTA Doha2026

Argomenti discussi: Tabellone WTA Doha 2026: Jasmine Paolini nel quarto di Swiatek. C’è Rybakina, torna Qinwen Zheng; WTA Doha su SuperTennis: Paolini nel quarto di Swiatek. Cocciaretto nelle qualificazioni; LIVE Errani/Paolini-Eikeri/Jiang, WTA Doha 2026 in DIRETTA: due partite in un giorno per Jasmine; Dove vedere Napoli-Como e le gare delle Olimpiadi di oggi, martedì 10 febbraio.

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Eikeri-Jiang, WTA Doha 2026: orario, programma, streamingLa sconfitta subita al secondo turno degli Australian Open ha rappresentato certamente una grande delusione. Il compito dei campioni però è quello di ... oasport.it

Sara Errani e Jasmine Paolini debuttano bene a Doha, battute Eikeri/Jiang e quarti raggiuntiSara Errani e Jasmine Paolini avanzano senza troppi problemi nell'esordio al WTA 1000 di Doha. Per la toscana un bel riscatto dopo la sconfitta in ... oasport.it

DOHA: COCCIARETTO BATTE GAUFF Elisabetta Cocciaretto firma l' impresa al WTA 1000 di Doha! L’azzurra annienta la numero 4 del mondo Coco Gauff con un netto 6-4, 6-2, firmando una vittoria prestigiosa contro una Top10. Partita come lucky loser, El - facebook.com facebook

IMPRESA COCCIARETTO! Straordinaria prova di Elisabetta Cocciaretto al WTA 1000 di Doha: l’azzurra supera la numero 3 del mondo Coco Gauff con un convincente 6-4 6-2 in un’ora e mezza di gioco, centrando la terza vittoria in carriera contro una to x.com