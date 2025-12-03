Pallanuoto | tutto facile per la Pro Recco in Champions League a valanga sullo Jadran
Cinque partite, cinque vittorie. Tutto molto semplice per la Pro Recco nella fase preliminare della Champions League di pallanuoto: nel Gruppo B detta legge la compagine ligure che domina anche la trasferta montenegrina contro lo Jadran HN. 19-13, risultato come al solito netto per la compagine di Sandro Sukno che non lascia spazio a risposte. Quindici punti in classifica, prima posizione nel girone già ipotecata, l’ultimo match di settimana prossima contro l’altro Jadran, quello di Spalato, saranno una passerella. Dopo un primo quarto equilibrato, nella fase centrale del match arriva lo strapotere di Di Fulvio e compagni: doppio parziale di 6-2, un 12-4 che praticamente chiude il match. 🔗 Leggi su Oasport.it
