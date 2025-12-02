Champions League di pallanuoto | Pro Recco e Brescia sfidano l’Europa su Sky e NOW

Quinta giornata dell’European Aquatics Champions League: martedì Brescia contro Ferencvaros, mercoledì Pro Recco in vasca con lo Jadran. Prosegue lo spettacolo della European Aquatics Champions League 20252026, il torneo che riunisce i 16 club più forti d’Europa nella corsa al titolo continentale, conquistato lo scorso anno dal Ferencvaros. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it