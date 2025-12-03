Pallanuoto Serie A1 femminile 2025-2026 | Roma si impone nel big match e raggiunge il Rapallo in vetta

Si è chiusa oggi l’ottava giornata del campionato di Serie A1 femminile che si era aperta sabato con i primi tre anticipi. Mercoledì importante in chiave classifica: nel big match infatti la Sis Roma davanti al pubblico amico batte il Rapallo, agguantandolo in vetta alla graduatoria. Vince anche l’Orizzonte Catania che resta in scia. Andiamo a scoprire tutti i risultati e la classifica aggiornata. 8ª giornata Sabato 29 novembre Iren Tauride L. Locatelli Genova-Nautilus Civitavecchia 10-15 Brizz Nuoto-Plebiscito Padova 10-19 Mercoledì 3 dicembre AGN Energia Bogliasco 1951-Smile Cosenza Pallanuoto 13-14 dtr (10-10) L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 15-9 SIS Roma-Rapallo Pallanuoto 16-13 Classifica Rapallo Pallanuoto 20 SIS Roma 20 L’Ekipe Orizzonte* 16 Smile Cosenza Pallanuoto 16 Plebiscito Padova 15 Pallanuoto Trieste 14 AGN Energia Bogliasco* 1951 7 Brizz Nuoto 6 Nautilus Civitavecchia 3 Iren Tauride L. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: Roma si impone nel big match e raggiunge il Rapallo in vetta

