Pallamano Prato | una battuta d’arresto Partita in equilibrio ma il derby è del Mugello

Una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca. La Pallamano Prato esce sconfitta dal confronto casalingo con il Mugello dell’undicesima giornata del campionato di serie B, cedendo 25-27 al termine di una sfida rimasta in equilibrio fino agli ultimi secondi. L’avvio di gara è però tutto in salita per i biancazzurri, con gli ospiti che chiudono il primo tempo avanti di quattro reti. Nella ripresa il Prato rientra in campo con tutt’altro piglio, aumentando ritmo e intensità e riuscendo progressivamente a ricucire lo strappo. A un minuto e mezzo dal termine arriva anche il gol del 25-26 che riaccende le speranze, ma nel finale concitato il tentativo di pareggio non va a buon fine e sulla sirena è il Mugello a chiudere definitivamente i conti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

