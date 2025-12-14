Tra Tofare e San Filippo | Le auto corrono troppo qui servono più controlli

Un’indagine sui quartieri di Ascoli evidenzia le criticità legate alla velocità delle auto e alla mancanza di controlli. Tra Tofare, San Filippo e Via Napoli, residenti e cittadini segnalano problemi di sicurezza e richiedono interventi più incisivi per garantire maggiore tutela e tranquillità nelle zone interessate.

L'inchiesta sulle problematiche dei quartieri di Ascoli fa tappa nel quartiere San Filippo, nel quartiere Tofare e nella zona di Via Napoli. Abbiamo fatto un giro lungo le vie dei quartieri, per raccogliere le segnalazioni degli abitanti sugli aspetti da migliorare nella zona in cui vivono. "A San Filippo, soprattutto nelle ore di punta – racconta Massimo Ferranti, barbiere – il traffico è molto pesante. Un altro problema è la scarsità di parcheggi. Poi, nel nostro quartiere, le attività commerciali sono molto diminuite nel corso degli anni. Infine, l'illuminazione sarebbe da migliorare". "Nella strada di San Filippo – spiega l'abitante Sergio Massa – nonostante la 'zona 30', le auto corrono troppo spedite.

