Palestra Senatore spogliatoi allagati | scattano verifiche e intervento urgente del Comune

Gli spogliatoi della palestra Senatore si sono allagati di nuovo, creando disagi per chi frequenta il centro sportivo. Il Comune ha già avviato verifiche e interventi urgenti per risolvere il problema. I gestori segnalano che questa situazione si ripete da settimane, e ora si cercano soluzioni definitive.

Nuovi disagi alla palestra Senatore, dove nelle ultime settimane si sono registrati problemi agli spogliatoi con episodi di allagamento. La situazione avrebbe avuto origine da scarichi ostruiti e da fuoriuscite d'acqua dai pozzetti di raccordo, con conseguenze immediate sulla fruibilità dei locali e sull'organizzazione delle attività sportive. L'episodio e la chiusura temporanea. Secondo quanto ricostruito, una segnalazione risale al 21 gennaio: l'acqua avrebbe invaso gli ambienti destinati alle atlete, rendendo necessario un intervento rapido per ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

