Enorme alveare nel muro di una scuola | il Comune corre ai ripari | FOTO

Un grande alveare è stato scoperto nel muro di una scuola di Castel Volturno, suscitando preoccupazione tra studenti e genitori. L’amministrazione comunale ha prontamente intervenuto per mettere in sicurezza l’edificio scolastico di via Occidentale, garantendo la tutela degli studenti e del personale scolastico.

L'amministrazione comunale di Castel Volturno è intervenuta per la messa in sicurezza del plesso scolastico di via Occidentale dell'istituto comprensivo “Castel Volturno Centro”.Il sindaco Pasquale Marrandino e l'assessore all'Istruzione Vincenzo Gatta fanno sapere: “Nei giorni scorsi, nonostante. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Scopri altri approfondimenti

Alveare di Cinisello Balsamo Vai su Facebook