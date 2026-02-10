Media | Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele Domani l’incontro con il premier Netanyahu

Donald Trump si oppone all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. La Casa Bianca riferisce che l’ex presidente pensa che una Cisgiordania stabile aiuti a mantenere la sicurezza di Israele e supporta l’obiettivo di trovare una pace duratura nella regione. Domani, Trump incontrerà il premier Netanyahu per discutere di questa posizione.

Donald Trump è contrario all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. Lo riporta Axios citando fonti della Casa Bianca, secondo le quale una “Cisgiordania stabile mantiene Israele sicura ed è in linea con l’obiettivo dell’amministrazione di raggiungere la pace nella regione”. La presa di posizione della Casa Bianca segue la decisione del gabinetto di sicurezza di Tel Aviv di ampliare il controllo in Cisgiordania ad aree che per gli accordi di Oslo dovrebbero essere sotto il controllo totale o parziale dell’autorità palestinese. E arriva alla vigilia dell’incontro tra il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha all’ordine del giorno la discussione sui negoziati con l’Iran, dopo i colloqui in Oman della settimana scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald Trump ribadisce che gli Stati Uniti si oppongono all’annessione della Cisgiordania, sottolineando che questa mossa mette a rischio la possibilità di una pace duratura.

Durante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha discusso dei dazi sui prodotti farmaceutici europei, lasciando aperta la possibilità di ampliarli.

