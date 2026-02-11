Palermo Johnsen si presenta | Arrivo in un grande club in campo mi piace avere libertà

Dennis Johnsen si è presentato ufficialmente al Palermo, dichiarando di preferire un ruolo libero in campo. Il norvegese ha già mostrato di essere in sintonia con i tifosi, con un primo assist e qualche azione spettacolare nel suo debutto ufficiale. I sostenitori sono già entusiasti del suo stile e della sua voglia di osare.

Tunnel, rabone, colpi di tacco e il primo assist in rosanero: Dennis Johnsen è già entrato nel cuore dei tifosi palermitani. L’ex calciatore della Cremonese, arrivato nel mercato di riparazione invernale, è stato presentato oggi in conferenza a Torretta. Il norvegese, ieri tra i più positivi in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Johnsen

La Juventus ha ufficialmente presentato Jérémie Boga come nuovo giocatore.

Kalulu si è lasciato andare alle parole dopo la partita contro il Parma, vinta 4-1 dalla Juventus.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Palermo Johnsen

Argomenti discussi: Johnsen è rosanero; Calciomercato Palermo, è ufficiale: Johnsen è rosanero, intesa con l’Udinese per Rui Modesto; Palermo, visite mediche per Johnsen. Diakitè alla Juve Stabia. E Soleri ritrova Brunori; GdS - Palermo, preso Johnsen. Il secondo colpo è Rui Modesto?.

Palermo: Inzaghi presenta gli ultimi acquisti alla squadraTempo di presentazioni al Palermo CFA. Protagonista è stato Filippo Inzaghi, che ha voluto accogliere personalmente i nuovi arrivi, Johnsen e Rui Modesto, inserendoli nel gruppo squadra. ilovepalermocalcio.com

SAMPDORIA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: JOHNSEN E MAGNANI DAL 1?f?P?V2`pq?~?AI??@??i?d???fG?u0017?u0001??? {??7?*?sdfAJ?u0014??u0018-?u0018YX?!??n????bA (.u0019u000bbHT???u0003u0012u0019` B??u0018?????_?]?????u001e?q'?D ?:|8w???? IT5I??U?OM?SX?4Y?4}X?$I?k??u0012? ... mediagol.it

SAMPDORIA-PALERMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI: JOHNSEN E MAGNANI DAL 1': Le scelte di Gregucci e di Inzaghi per la gara in programma alle 19:00 http://mgol.it/TQtBMl - facebook.com facebook

Ufficiale: #Johnsen nuovo giocatore del #Palermo x.com