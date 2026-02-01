La Juventus ha ufficialmente presentato Jérémie Boga come nuovo giocatore. L’esterno ivoriano arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto a 4,8 milioni di euro, pronto a mettere pressione alla linea offensiva dei bianconeri. Boga si è detto felice di unirsi a un club così grande e ha già iniziato ad adattarsi al nuovo ambiente.

La Juventus presenta ufficialmente Jérémie Boga e apre un nuovo capitolo del proprio mercato: l’esterno ivoriano è arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4,8 milioni di euro, pronto a rinforzare il reparto offensivo bianconero. L’annuncio è stato accompagnato dalla prima intervista del giocatore ai canali ufficiali del club, nella quale Boga ha raccontato emozioni, ambizioni e obiettivi del suo nuovo inizio alla Juventus. Un rinforzo mirato per l’attacco. La dirigenza bianconera ha individuato in Boga un profilo funzionale per aumentare qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive, in particolare sulla fascia occupata da Yildiz. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Boga si presenta: «Sognavo un club così grande»

Approfondimenti su Juventus Boga

Boga, attualmente in forza al club di Premier League, si offre alla Juventus come possibile rinforzo per l’attacco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Boga

Argomenti discussi: Juve, primo colpo: dal Nizza arriva Boga; Boga alla Juventus, il vice Yildiz per Spalletti arriva dal Nizza: cifre e formula dell'operazione; Boga colpo Juve a sorpresa: chi è l'ex Serie A, che ruolo avrà, la formula e quando arriva a Torino; Chi è Jérémie Boga e perché la Juventus ha scelto di riportarlo in Italia.

Juventus, ufficiale l'arrivo in prestito dal Nizza di Jeremie Boga: Spalletti ha il vice YildizLa Juventus ha ufficializzato l'arrivo di Jeremie Boga in prestito fino a giugno 2026 dal Nizza: ha già giocato in Serie A con Sassuolo e Atalanta ... eurosport.it

Juve, Boga in prestito dal Nizza: il comunicato ufficialeJérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L'ex attaccante del Sassuolo arriva dal Nizza con la formula del prestito. Dopo le visite mediche e la firma del contratto è arrivato an ... corrieredellosport.it

Ufficiale: #Boga nuovo giocatore della #Juventus x.com

#Boga è ormai praticamente un calciatore della #Juventus. Ufficialità attesa nelle prossime ore. Cosa ne pensate del suo arrivo Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook