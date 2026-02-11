PalaRossini nel caos | sabbia sul parquet e tabellone ko l' under 19 della Stamura perde a tavolino Basta ce ne andiamo

Il PalaRossini di Ancona si trova nel caos. La partita dell’under 19 della Stamura è stata decisa a tavolino dopo che sul parquet sono comparsi sabbia e il tabellone si è spento. I giocatori e i tifosi sono rimasti senza parole, mentre il club annuncia di voler lasciare la struttura. La decisione arriva dopo le numerose problematiche che si sono accumulate nelle ultime settimane, rendendo impossibile proseguire le partite in condizioni decenti. Ora si attende solo di capire se ci saranno alternative o se il trasferimento sarà definitivo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.