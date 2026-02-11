PalaRossini nel caos | sabbia sul parquet e tabellone ko l' under 19 della Stamura perde a tavolino Basta ce ne andiamo
Il PalaRossini di Ancona si trova nel caos. La partita dell’under 19 della Stamura è stata decisa a tavolino dopo che sul parquet sono comparsi sabbia e il tabellone si è spento. I giocatori e i tifosi sono rimasti senza parole, mentre il club annuncia di voler lasciare la struttura. La decisione arriva dopo le numerose problematiche che si sono accumulate nelle ultime settimane, rendendo impossibile proseguire le partite in condizioni decenti. Ora si attende solo di capire se ci saranno alternative o se il trasferimento sarà definitivo.
ANCONA – Bye Bey PalaRossini. Ci si rivedrà più avanti. Se e solo se sarà il caso. Il Cab Stamura annuncia di voler traslocare dopo che, negli scorsi giorni, le pessime condizioni della struttura hanno portato alla sconfitta a tavolino dell’under 19.L’arbitro della sfida contro la Delfino Pesaro.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondimenti su PalaRossini Caos
Assunzioni nel Piacentino: novembre ne conta 180 in più del 2024, ma l’industria ne perde 120 (-19,4%)
Kessler, l’ultima lettera: “Ce ne andiamo insieme non siate tristi per noi”
Ultime notizie su PalaRossini Caos
Ancona, Palarossini, i guai non finiscono mai: il tabellone è out e la Stamura va koANCONA - Palarossini, sono le otto di sera, i ragazzi dell’under 19 del Cab Stamura Basket sono pronti a scendere in campo. Il match contro la ... msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.