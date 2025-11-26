Assunzioni nel Piacentino | novembre ne conta 180 in più del 2024 ma l’industria ne perde 120 -19,4%

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. A presentare il quadro l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia.I nuovi contratti che le aziende del territorio locale intendono attivare nel mese in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

assunzioni nel piacentino novembre ne conta 180 in pi249 del 2024 ma l8217industria ne perde 120 194

© Ilpiacenza.it - Assunzioni nel Piacentino: novembre ne conta 180 in più del 2024, ma l’industria ne perde 120 (-19,4%)

Approfondisci con queste news

Lavoro, 427mila assunzioni dalle imprese a novembre (-0,7%) - Le imprese prevedono più di 427mila assunzioni nel mese di novembre 2024 e ne programmano circa 1,3 milioni per l'intero trimestre novembre 2024- Segnala ansa.it

Nuove assunzioni Trenitalia novembre 2025: si cercano macchinisti diplomati e laureati - Per il mese di novembre 2025, Trenitalia prevede nuove assunzioni di macchinisti con diploma e di altre figure di ... Si legge su lettera43.it

Lavoro: imprese stimano 427.000 assunzioni a novembre, -3.000 in 1 anno - Le imprese prevedono più di 427mila assunzioni nel mese di novembre 2024 e ne programmano circa 1,3 milioni per l'intero trimestre novembre 2024- Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Assunzioni Piacentino Novembre Conta