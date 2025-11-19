Kessler l’ultima lettera | Ce ne andiamo insieme non siate tristi per noi
Un biglietto inviato alla vicina e a una cantante poco prima del suicidio assistito. A Grünwald, il borgo bavarese di manager e calciatori, le conoscevano tutti: “Adorabili, ci mancheranno”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Kessler, l'ultima lettera e le parole sulla malattia di una gemella Vai su X
Morte gemelle #Kessler. Alice ed Ellen non uscivano quasi più. Il suicidio assistito per timore di dover finire assistite 24ore al giorno in una casa di riposo. Con loro un medico e un avvocato per accertarsi fino all’ultimo che quella fosse la loro ultima volontà. - facebook.com Vai su Facebook