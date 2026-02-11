Pagelle Napoli Como lariani in semifinale! Lukaku e Lobotka rigori horror Butez da sogno! I VOTI

Il Napoli cade in casa contro il Como e saluta la Coppa Italia. I lombardi vincono ai rigori, anche se il match si decide con due penalty sbagliati da Lukaku e Lobotka. Butez invece si mette in mostra con alcune parate decisive. Alla fine, sono i liguri a passare in semifinale, lasciando i partenopei con molte domande sulle proprie prestazioni.

