Napoli-Como azzurri eliminati ai rigori | decisivo Butez su Lobotka

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro il Como. La partita si decide ai rigori, con Butez che para il tiro di Lobotka, evitando alla sua squadra la sconfitta e portando il Como in semifinale contro l’Inter.

Il Napoli viene eliminato dalla Coppa Italia ai quarti di finale contro il Como. Decisivi i calci di rigore, con Butez che neutralizza l’ottavo tiro dal dischetto, quello di Lobotka, portando la squadra di Fabregas in semifinale contro l’Inter. Non mancano le proteste per gli azzurri, per una mancata espulsione di Ramon ad inizio ripresa. Napoli-Como: il racconto della gara. Poche emozioni davvero degne di nota nella prima parte del match, con la sfida che si sblocca poco dopo la mezz’ora su calcio di rigore. Olivera commette fallo su Smolcic e dal dischetto si presenta Baturina, che non sbaglia nonostante Milinkovic indovini il lato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

