Paestum alligatore avvistato nei canali vicino agli allevamenti | scattano le operazioni di cattura

11 feb 2026

Questa mattina a Paestum, i residenti hanno segnalato la presenza di un alligatore nei canali vicino agli allevamenti bufalini. Le autorità hanno subito avviato le operazioni di cattura, mentre la popolazione resta in allerta. La scoperta ha sorpreso tutti, visto che l’animale si trovava a pochi passi dai famosi Templi. Le squadre specializzate stanno lavorando per catturare l’animale e garantire la sicurezza dell’area.

. Sorpresa e preoccupazione nella zona Laura, dove questa mattina è stato segnalato un alligatore in uno dei canali consortili che attraversano l’area, a pochi passi dagli allevamenti bufalini e non lontano dai celebri Templi. L’avvistamento nella zona Laura. L’episodio si è verificato nella mattinata del 9 febbraio, quando un imprenditore della zona – titolare di una struttura ricettiva – ha notato il rettile nelle acque del canale denominato “Laura Nuova”. Dopo aver scattato alcune fotografie, l’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme. L’animale sarebbe stato avvistato mentre nuotava nel canale che costeggia terreni agricoli e allevamenti dove si produce la nota mozzarella di bufala. 🔗 Leggi su Zon.it

