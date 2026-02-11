Questa mattina a Paestum, i residenti hanno segnalato la presenza di un alligatore nei canali vicino agli allevamenti bufalini. Le autorità hanno subito avviato le operazioni di cattura, mentre la popolazione resta in allerta. La scoperta ha sorpreso tutti, visto che l’animale si trovava a pochi passi dai famosi Templi. Le squadre specializzate stanno lavorando per catturare l’animale e garantire la sicurezza dell’area.

. Sorpresa e preoccupazione nella zona Laura, dove questa mattina è stato segnalato un alligatore in uno dei canali consortili che attraversano l’area, a pochi passi dagli allevamenti bufalini e non lontano dai celebri Templi. L’avvistamento nella zona Laura. L’episodio si è verificato nella mattinata del 9 febbraio, quando un imprenditore della zona – titolare di una struttura ricettiva – ha notato il rettile nelle acque del canale denominato “Laura Nuova”. Dopo aver scattato alcune fotografie, l’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme. L’animale sarebbe stato avvistato mentre nuotava nel canale che costeggia terreni agricoli e allevamenti dove si produce la nota mozzarella di bufala. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Paestum, alligatore avvistato nei canali vicino agli allevamenti: scattano le operazioni di cattura

Approfondimenti su Paestum Alligatore

Un alligatore è stato visto e fotografato nel canale “Laura Nuova” a Capaccio Paestum.

Un ristoratore di Capaccio Paestum ha avvisato le forze dell’ordine: un alligatore nuota nel canale di bonifica Laura Nuovo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Paestum Alligatore

Argomenti discussi: Alligatore avvistato a Paestum, la Polizia: Attendibile; Alligatore avvistato a Capaccio Paestum: scatta l'allarme in località Laura; Paestum, c'è un alligatore nei canali vicino agli allevamenti di bufale: scattano le operazioni di cattura; Alligatore avvistato a Capaccio Paestum: allerta e ricerche in corso.

Alligatore a Paestum: tra mistero social e mobilitazione reale. Esche per provare a catturarloUn alligatore avvistato nei canali di Capaccio Paestum scatena più curiosità che panico: esche per provare a recuperarlo ... infocilento.it

Alligatore avvistato tra Capaccio e Paestum: in Campania scatta l’allarme | FOTOLa foto ha l’aria di una trovata digitale: luci perfette, posa plastica, dettagli che sembrano usciti da un rendering. E invece no. L’immagine di un alligat ... tecnoandroid.it

Sperando che, a meno di inaspettati risvolti, questo sia l'ultimo post sull'argomento, vorrei usare la rassegna stampa relativa al presunto avvistamento del coccodrillo/alligatore a Capaccio Paestum per evidenziare qualcosa di allarmante: l'approccio giornalisti - facebook.com facebook

“C’è un alligatore in un canale”: scattano le ricerche con esche e droni a Capaccio Paestum x.com