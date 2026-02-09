Alligatore avvistato a Capaccio Paestum | scatta l' allarme in località Laura

Un alligatore è stato visto e fotografato nel canale “Laura Nuova” a Capaccio Paestum. La presenza dell’animale ha subito scatenato il panico tra i residenti, che ora chiedono interventi immediati alle autorità. La zona è stata isolata e si stanno cercando di capire come l’animale sia arrivato lì.

Allarme a Capaccio Paestum: un alligatore è stato avvistato e immortalato nel canale consortile "Laura Nuova". Lo scatto ha fatto il giro del web: dopo la segnalazione, la Polizia Municipale ha coinvolto il Consorzio di Bonifica, guardie zoofile, WWF e volontari dei vigili del fuoco in congedo per monitorare l'area. Non è escluso che il rettile potrebbe essere stato abbandonato lì da qualcuno che lo deteneva illegalmente. Massima attenzione nel territorio compreso tra le località Gromola e Laura, in attesa dell'intervento di recupero.

