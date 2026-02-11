Padova nel Cinquecento | trekking urbano tra i luoghi di Goldoni e Cornaro dal 21 febbraio 2026

Padova si prepara a tornare indietro nel tempo con un trekking urbano dedicato al Cinquecento. L’evento si svolgerà sabato 21 febbraio 2026, partendo da Prato della Valle, il cuore della città. I partecipanti potranno scoprire i luoghi legati a Goldoni e Cornaro, camminando tra storia e monumenti. La città si anima di nuovo, pronta ad accogliere chi vuole vivere un tuffo nel passato.

Padova Rivive il Cinquecento: Un Trekking Urbano tra Goldoni e Cornaro. L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio 2026, con partenza da Prato della Valle, cuore pulsante di Padova. L’iniziativa “El giro del villan: Padova come no la gavì mai vista”, promossa dall’associazione Sentieri e Sorrisi, si propone di condurre i partecipanti alla scoperta di una Padova nascosta, quella che affonda le radici nel Cinquecento e che ha visto nascere e prosperare figure come Carlo Goldoni e Alvise Cornaro. L’evento, annunciato con una comunicazione datata 11 febbraio 2026, si configura come un’occasione unica per esplorare la città non attraverso i soliti circuiti turistici, ma attraverso le strade e le piazze che hanno plasmato la sua identità culturale e popolare.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Trekking urbano "El giro del villan: padova come no la gavì mai vista"

Sabato 21 febbraio si svolge il trekking urbano

