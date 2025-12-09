Passi nella storia il trekking urbano di Onda Orange tra le potenzialità turistiche di Reggio
Nonostante il meteo poco clemente sono stati tanti i reggini che, incuriositi dall'iniziativa targata Onda Orange, hanno partecipato domenica scorsa al primo trekking urbano che si è articolata dalla sede della compagine sita in via Crisafi 22 per poi procedere verso le vie del centro.
Una storia da brividi a due passi da Fontana di Trevi: la chiesa che conserva 22 cuori dei papi
Camminare nella storia: il percorso “Nei loro passi” per l’anniversario della Liberazione
PASSI DI MEMORIA: due appuntamenti per raccontare il Novecento e custodire la nostra storia collettiva Prosegue a Russi il progetto Passi di memoria, promosso dal Comune e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare e divulgare la me - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore della Marina, a due passi dal porto e tra vicoli carichi di storia, sorge la chiesa di Sant’Eulalia: documentata dal 1371, custodisce volte stellari, tele e secoli di trasformazioni. ? cagliariturismo.comune.cagliari.it/it/vivicagliar… #Cagliari Vai su X
Reggio Calabria: al via il trekking urbano “Passi nella storia” di Onda Orange - 30, il trekking urbano “Passi nella Storia” organizzato da Onda Orange nel cuore di Reggio Calabria. Da strettoweb.com
