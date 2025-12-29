La Torre dell'Orologio di Padova si innalza per circa trenta metri dal piano stradale, tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio, in piazza dei Signori. Elevata tra il 1426 e il 1430 sulle rovine della porta orientale della Reggia Carrarese, da secoli segna il tempo della città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Visita guidata: "Padova al tempo di Venezia"

Leggi anche: Visita guidata: "Padova al tempo di Venezia"

Leggi anche: Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di Padova

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Visita guidata ai Giardini dell'Arena; Palazzi, arte e musei: il Natale all’Università dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026; Cosa fare a Padova e provincia nel weekend: eventi di sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025.

Visita guidata: "Padova al tempo di Venezia" - La Torre dell'Orologio di Padova si innalza per circa trenta metri dal piano stradale, tra il Palazzo dei Camerlenghi e il Palazzo del Capitanio, in piazza dei Signori. padovaoggi.it

Visita guidata in due tappe tra arte, storia e spiritualità nel segno dell'acqua: da Santa Sofia (dove furono battezzati i figli di Galileo) al Duomo - La visita guidata si intitola "Le acque vive del battesimo, un percorso padovano" e si svolge alle 17. ilgazzettino.it

Diocesi: Padova, domani visita alla mostra “Il Canova mai visto” e al “medagliere dei fratelli Canova”. Eventi fino al 18 maggio - vis: il medagliere dei fratelli Canova” è il titolo della visita guidata a cura di Andrea Nante, direttore del Museo diocesano di Padova e curatore della mostra “Il Canova mai visto”, e ... agensir.it

Le 7 migliori gite di un giorno da Venezia, Italia | Guida turistica di Venezia 2026

Domenica 4 gennaio, ore 15.00 visita guidata LA NATIVITA’ A GEMONA TRA OPERE E PRESEPI. Iscrizioni entro venerdì 2 gennaio 2026. Scopriremo l’antico e suggestivo presepe di San Rocco con alcune statuine dell’Ottocento; per ammirarlo è necessario - facebook.com facebook