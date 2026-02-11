Padova celebra il contributo femminile nella scienza | ostacoli e nuove opportunità per la ricerca

Oggi a Padova si è tenuta l’ottava edizione di “Donne nella Scienza”. L’evento ha riunito ricercatrici, studenti e appassionati per parlare delle sfide che le donne incontrano nel mondo della ricerca. Si sono affrontati temi come gli ostacoli ancora presenti e le nuove opportunità che si stanno aprendo. La giornata ha mostrato come il contributo femminile sia fondamentale e come si possa favorire un ambiente più aperto e inclusivo.

Padova ha ospitato oggi, 11 febbraio 2026, l’ottava edizione dell’evento “Donne nella Scienza”, un momento di confronto e riflessione sull’importanza del contributo femminile nel mondo della ricerca e sull’abbattimento degli ostacoli che ancora ne limitano le opportunità. L’iniziativa, promossa dall’Università degli Studi di Padova e dall’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm), ha visto la partecipazione di oltre 150 persone, tra cui ricercatrici, studentesse, figure di spicco nel mondo della politica, della finanza e del terzo settore. L’incontro, tenutosi nella suggestiva sala dei Giganti dell’Ateneo patavino, ha rappresentato un’occasione per celebrare il talento e la determinazione delle donne che scelgono di intraprendere un percorso scientifico, ma anche per sottolineare la necessità di superare i vincoli e le disuguaglianze che ancora permangono in questo ambito.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Padova Scienza Unimore, Scienza della vita promuove il contributo femminile nella ricerca Questa mattina il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. L'Università di Perugia celebra le "donne nella scienza" L'Università di Perugia ha celebrato le donne nella scienza con un evento dedicato alla giornata internazionale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Padova Scienza Argomenti discussi: Donne nella Scienza: l’Università di Padova celebra il ruolo femminile nella ricerca; Padova. Primo intervento di neurochirurgia pediatrica con paziente sveglio, 11 febbraio conferenza stampa. Cultura e azione: a Padova i volontari rigenerano il centro storicoI volontari di Retake hanno portato a termine un nuovo intervento per Io mi prendo cura, iniziativa inserita nel progetto realizzato nell’ambito del Bando La Città delle Idee 2025–26 promosso dal ... padovaoggi.it Diocesi: Padova, il clero celebra i 400 anni della nascita di San Gregorio BarbarigoQuattrocento anni fa, il 16 settembre 1625, nasceva a Venezia Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, vescovo di Padova per 33 anni (1664-1697), dopo essere stato vescovo a Bergamo. Un vescovo che segnò ... agensir.it Agli Amici della Musica di Padova l'ensemble La Consorteria delle Tenebre celebra Dowland. Nel primo commento il link alla recensione di Federica Bressan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.