Unimore Scienza della vita promuove il contributo femminile nella ricerca

Questa mattina il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore ha organizzato un evento per celebrare la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Durante l'iniziativa, ricercatrici e studentesse hanno condiviso le loro esperienze e parlato delle sfide nel mondo della ricerca. L’obiettivo è mettere in luce il ruolo femminile nel settore scientifico e incoraggiare più giovani a intraprendere questa strada. La giornata si è conclusa con un forte messaggio di inclusione e voglia di cambiare.

Il Dipartimento di Scienze della Vita di Unimore celebra la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza con l'evento 'Costruiamo un Futuro Inclusivo nella Ricerca'. L'iniziativa, che si terrà venerdì dalle 9 in Aula 1.3 (via Campi, 103) è aperta a tutta la cittadinanza ed in particolare è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori. L'obiettivo è promuovere la parità di genere e sostenere un futuro nella ricerca che valorizzi in modo equo le attitudini e le aspirazioni di tutte e di tutti. "Il Dipartimento di Scienze della Vita è orgoglioso di promuovere la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, un'iniziativa che ribadisce l'impegno del Dipartimento nel valorizzare il contributo femminile alla ricerca scientifica in ambito biologico, biotecnologico, farmaceutico e agro-alimentare e nel rafforzare un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile per le generazioni future.

