outlander girati diversi finali alternativi per depistare i fan

Gli autori di Outlander stanno girando più finali per l’ultima stagione. La decisione serve a depistare i fan e mantenere il segreto sul finale. La stagione finale arriverà in streaming a marzo, ma i produttori si preparano a risolvere diversi nodi prima di andare in onda. Nel frattempo, i fan restano con il fiato sospeso, senza sapere quale finale sarà quello definitivo.

L'ottava e ultima stagione della serie debutterà in streaming a marzo, ma intanto l'autore dello show ha parlato della pratica di girare diversi finali per la storia, tutti perfettamente credibili I produttori hanno molti nodi da sciogliere quando andrà in onda l'ottava e ultima stagione di Outlander. E l'epilogo è talmente segreto che nemmeno le star Caitríona Balfe e Sam Heughan sanno come finirà la serie. Faith è sopravvissuta? Le rivelazioni di Frank Randall in The Soul of a Rebel si avvereranno? E la storia di Claire e Jamie potrà davvero avere un lieto fine? "Sono curiosa e impaziente di vedere il resto della stagione come tutti gli altri", ha ammesso Balfe, che finora ha visto solo i primi tre episodi della stagione conclusiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

