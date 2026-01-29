La stagione finale di Outlander si avvicina. A marzo, gli spettatori americani potranno vedere il capitolo conclusivo dell’adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon. Intanto, sono state diffuse alcune nuove scene del trailer, che anticipano un finale ricco di emozioni e colpi di scena.

A marzo arriverà sugli schermi americani l'ultimo capitolo dell'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon, di cui sono state svelate nuove scene. Il 6 marzo sugli schermi americani di Starz tornerà la serie Outlander con gli episodi della stagione 8, l'ultima dell'adattamento dei romanzi di Diana Gabaldon, di cui è stato condiviso il trailer. Il video condiviso online regala nuove anticipazioni sulla conclusione dell'epica storia d'amore che ha superato i confini del tempo. Le anticipazioni del video di Outlander 8 Nel trailer si vede Claire, interpretata da Caitriona Balfe, che si rivolge al suo amato Jamie, il personaggio affidato a Sam Heughan in Outlander, dichiarando: "Ho tutto quello che non ho mai saputo di volere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander 8: il trailer della stagione finale anticipa un drammatico epilogo

