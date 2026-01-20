sam heughan star di outlander tra i protagonisti della serie embassy

Sam Heughan, noto per il suo ruolo in Outlander, partecipa alla nuova serie Embassy, un thriller di sei episodi. Accanto a J.K. Simmons e Anna Kendrick, l’attore scozzese porta avanti un progetto che si distingue per la sua narrazione avvincente. La serie, ancora in fase di sviluppo, promette un coinvolgimento intenso e una trama ricca di suspense, rappresentando un’importante collaborazione tra talenti di successo nel panorama televisivo.

L'attore affiancherà J.K. Simmons e Anna Kendrick nel nuovo progetto, di genere thriller, che sarà composto da sei episodi. Sam Heughan, dopo la conclusione della serie Outlander, tornerà sugli schermi televisivi con Embassy, un nuovo progetto che può già contare su un cast stellare che comprende Anna Kendrick e J.K. Simmons. Il progetto sarà prodotto da AGC Television, Ascendant Fox e Turbine Studios. Cosa racconterà la nuova serie con Sam Heughan Embassy sarà composta da sei episodi, diretti da Christian Alvart e John Strickland. Al centro della trama della serie ci sarà Layla, interpretata da Anna Kendrick, che lavora nel campo della diplomazia statunitense ed è brillante e piena di risorse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

