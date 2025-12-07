L’agonia dei Centri per giovani Erano otto ne restano cinque E scoppia il caso ’La Miniera’

di Solidea Vitali Rosati Il quadro è desolante, mentre il disagio giovanile aumenta, a Pesaro, i centri per i giovani diminuiscono. Da otto che erano in città, oggi sono cinque quelli rimasti aperti. I luoghi senza più un riferimento sono Villa San Martino dove non c’è più il Totem, Vismara i cui locali sono impegnati dagli studenti della scuola Anna Frank e Muraglia, dove il centro d’aggregazione, sradicato dalla vecchia sede non ha attecchito altrove. La prospettiva non sembra migliorare dal momento che la comunità di Borgo Santa Maria è in fibrillazione da quando ha saputo che l’edificio, sede del centro di aggregazione per adolescenti La Miniera, è entrato nel piano comunale delle alienazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

