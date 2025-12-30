Gli italiani e l’economia | cresce la paura di una nuova crisi ma i giovani restano fiduciosi

Gli italiani mostrano segnali di preoccupazione riguardo alla stabilità economica, con una crescente paura di una possibile crisi futura. Tuttavia, tra queste tensioni, i giovani mantengono un atteggiamento di fiducia e speranza. I dati più recenti sulla fiducia finanziaria evidenziano un Paese diviso tra prudenza e ottimismo, riflettendo le sfide e le aspettative di un’Italia in evoluzione.

