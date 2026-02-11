Ostuni nel 2026 il cinismo di Diogene rivive a teatro | Stefano Fresi sfida pubblico tra epica e attualità

A Ostuni va in scena un nuovo spettacolo che mescola storia e attualità. Stefano Fresi interpreta Diogene, il filosofo cinico, e sfida il pubblico con una performance tra epica e riflessione moderna. Lo spettacolo, intitolato “Dioggene”, si svolgerà nel 2026 e promette di portare gli spettatori in un viaggio tra il Medioevo e i giorni nostri, rivisitando il pensiero di Diogene in chiave contemporanea.

Ostuni (Brindisi) si prepara ad accogliere uno spettacolo teatrale unico nel suo genere: "Dioggene", interpretato da Stefano Fresi, che porterà sul palco la figura e il pensiero del filosofo greco Diogene, in un viaggio suggestivo tra Medioevo e contemporaneità. L'appuntamento è per il 12 febbraio 2026, alle ore 21:00, presso il Teatro Palazzo Roma, con biglietti disponibili a partire da 18 euro. Il talento poliedrico di Stefano Fresi si confronterà con la complessità del filosofo Diogene, figura iconica del cinismo, attraverso uno spettacolo che promette di essere un'esperienza coinvolgente e stimolante per il pubblico ostunese e non solo.

