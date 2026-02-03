Al Teatro Comunale di Carpi arriva Dioggene il viaggio teatrale di Stefano Fresi

Al Teatro Comunale di Carpi arriva “Dioggene”, lo spettacolo di Stefano Fresi. L’attore si presenta da solo sul palco e interpreta diversi personaggi: il contadino medievale Oddo, il famoso attore Nemesio Rea e infine Dioggene, che ha deciso di abbandonare tutto per riflettere sul senso della vita. Uno spettacolo che promette un viaggio tra le emozioni e le riflessioni più profonde.

Stefano Fresi, da solo sul palco, è il contadino medievale Oddo, è il famoso attore Nemesio Rea al culmine della carriera, ed è Dioggene, che ha lasciato tutto per essere libero di parlare del senso della vita. In "Dioggene", in scena al Teatro Comunale di Carpi giovedì 5 febbraio, alle 21, per.

