Stefano Fresi porta sul palco il filosofo Diogene | viaggio tra Medioevo e contemporaneità

Da brindisireport.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Fresi porta sul palco il filosofo Diogene in uno spettacolo che unisce passato e presente. Il 12 febbraio, al Teatro Palazzo Roma di Ostuni, l’attore e talento poliedrico si mette in gioco con “Dioggene”, un viaggio tra secoli che coinvolge il pubblico tra Medioevo e tempi moderni.

OSTUNI - Il prossimo 12 febbraio alle ore 21.00, al Teatro Palazzo Roma di Ostuni, il talento poliedrico di Stefano Fresi darà vita a "Dioggene", uno spettacolo capace di trasportare gli spettatori in un viaggio attraverso i secoli, dal Medioevo fino ai giorni nostri. La produzione, frutto della.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

