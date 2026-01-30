Ostia sgomberato il centro sociale ZX Squat | raffica di denunce

Le forze dell’ordine hanno concluso questa mattina lo sgombero del centro sociale ZX Squat a Ostia. Dopo circa otto ore di operazioni, gli agenti hanno messo fine all’occupazione di via Epaminonda 12, che durava dal 2002. Ora si stanno contando le denunce e le eventuali conseguenze legali.

Ostia, 30 gennaio 2026 – Si sono concluse dopo circa otto ore le operazioni di sgombero dell’immobile di via Epaminonda 12, a Ostia, occupato dal 2002 e utilizzato come sede del centro sociale ZX Squat. L’intervento è stato eseguito nella giornata di oggi nell’ambito di un’operazione pianificata dalle autorità di pubblica sicurezza. Lo sgombero è stato disposto con ordinanza del Questore di Roma, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefettura di Roma. Le attività sono state coordinate dal dirigente del X Distretto Lido.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato recentemente sgomberato dalla Digos, segnando la fine di un capitolo per questa realtà.

Il 18 dicembre, a Torino, si è conclusa un’importante operazione di polizia che ha portato allo sgombero del centro sociale Askatasuna, coinvolto in un contesto di tensioni e proteste legate all’attacco del 28 novembre contro la redazione de La Stampa da parte di attivisti filopalestinesi.

