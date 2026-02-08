Ostia censimento al Village | donna arrestata per mandato europeo

Questa mattina all’interno del Village di Ostia, le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione di censimento. Durante i controlli, hanno identificato dieci persone. Una donna è finita in carcere perché aveva un mandato di arresto europeo nei suoi confronti. La situazione si è svolta senza incidenti, ma ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per assicurare la donna alla giustizia.

Censimento al Village di Ostia, un intervento effettuato nei giorni scorsi. Dieci gli identificati, con una donna che è finita in carcere perché sottoposta a un mandato di arresto europeo.L'intervento delle forze dell'ordine era mirato all'identificazione dei senza dimora che si trovavano.

