Ostia taglio del nastro per il nuovo giardino scolastico | è stato riqualificato grazie a Ferrari e Save The Children

Cortili trasformati in giardini didattici, aule verdi pensate per l’apprendimento all’aperto e spazi che invitano alla socialità. Gli spazi esterni dell’istituto comprensivo Giuliano da Sangallo sono stati completamente riqualificati.Nella mattinata del 26 novembre rappresentanti del Campidoglio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Ostia, taglio del nastro per il nuovo giardino scolastico: è stato riqualificato grazie a Ferrari e Save The Children

