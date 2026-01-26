La Fondazione Antonio Presti presenta a Librino il Roseto di San' Agata

La Porta dei Sogni, un progetto di bellezza e condivisione, si arricchisce delle nuove opere: la Luna, le Stelle e le tremila mattonelle realizzate dai bambini delle scuole del quartiere con le loro famiglieA Librino prosegue il percorso di rigenerazione urbana del Museo a cielo aperto Magma, che si arricchisce di nuove opere: il Roseto di Sant’Agata, la Luna e le Stelle e le tremila mattonelle realizzate dai bambini delle scuole del quartiere. Questi interventi completano simbolicamente e spiritualmente la Porta dei Sogni, una delle opere più significative del maestro Antonio Presti. Un cammino lento, condiviso, che in 20 anni ha preso forma attraverso l’arte, la partecipazione e la cura, fino a diventare oggi un esempio concreto di rigenerazione non solo urbana, ma profondamente umana.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Alla Fondazione dei Monti Uniti Antonio Fiscarelli presenta il suo libro su Danilo Dolci

Cuore, cura e rinascita: il maestro Antonio Presti ringrazia il Policlinico di Catania dopo un delicato interventoAntonio Presti, artista e fondatore di Fiumara d’Arte, esprime gratitudine al Policlinico di Catania per l’assistenza ricevuta durante un intervento delicato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Programma Festeggiamenti Agatini 2026: tutte le tappe del Cereo Fiorai.

Librino: la fondazione Antonio Presti presenta il Roseto di Sant’Agata. Il 29 e 30 gennaioA Librino prosegue il percorso di rigenerazione urbana del Museo a cielo aperto MAGMA, che si arricchisce di nuove opere: il Roseto di Sant’Agata, la Luna e le Stelle e […] ... blogsicilia.it

Sicilia: Regione finanzia Fondazione PrestiLa Regione ha destinato 340 mila euro alla Fondazione Antonio Presti Ets per la realizzazione della prima edizione de La triennale della contemporaneità. La norma inserita nel collegato ... ansa.it

Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari Cremona facebook