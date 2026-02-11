Questa settimana all’Ospedale di Legnano è stata eseguita la prima broncoscopia rigida. L’intervento, fatto nei giorni scorsi, rappresenta un passo avanti importante per ampliare i servizi offerti ai pazienti.

È stata eseguita nei giorni scorsi all’Ospedale di Legnano la prima broncoscopia rigida, un intervento che segna un importante traguardo per l’ampliamento dell’offerta diagnostico-terapeutica dell’Azienda. La procedura è stata effettuata dall’équipe di Paolo Carlucci, direttore della Struttura complessa di pneumologia del Dipartimento di Medicina diretto da Antonino Mazzone, in collaborazione con la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria diretta da Giovanni Colombo, con l’Anestesia di Legnano diretta da Maura Albicini e con l’Endoscopia diretta da Pietro Gambitta. L’intervento ha permesso la rimozione di un corpo estraneo dalle vie aeree di un paziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale, importante traguardo. Prima broncoscopia rigida

