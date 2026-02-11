Oscar i candidati si ritrovano a Los Angeles per pranzo e foto ufficiale dell' evento

I candidati agli Oscar si sono incontrati a Beverly Hills per il pranzo di quest’anno. Hanno fatto foto ufficiali e scattato qualche sorriso prima di tornare ai loro impegni. La giornata è passata tra chiacchiere e scatti, mentre l’atmosfera si fa sempre più calda in vista della grande notte.

I candidati all'Oscar si sono riuniti martedì a Beverly Hills per il pranzo annuale dei candidati all'Oscar. L'evento celebra i candidati dell'anno in corso e culmina con una foto ufficiale di classe. Quasi tutte le 230 persone in corsa per gli Oscar in 24 categorie si sono riunite per il pranzo, un evento che funziona come celebrazione, sessione di ritratti di gruppo e orientamento per la grande cerimonia del mese prossimo. I candidati, tra cui Jessie Buckley, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio ed Emma Stone, si sono seduti a pranzo e si sono alzati per una foto di classe insieme ai candidati per premi tra cui il miglior cortometraggio animato e il nuovo Oscar per il casting.

