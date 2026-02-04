Le strade di Ravenna si riempiono di giovani pronti a festeggiare il carnevale di strada. Iniziati i preparativi, i partecipanti si radunano già in centro, tra maschere e carri colorati. La città si prepara a vivere un giorno di allegria e spensieratezza, con musica e tante sorprese in arrivo.

Sotto un cielo ancora grigio ma già carico di promesse primaverili, le strade di Ravenna si preparano a vivere un’esplosione di colore, suono e fantasia. A pochi giorni dal via libera ufficiale, i preparativi per il Carnevale dei Ragazzi – la storica manifestazione che da 46 anni anima la città con sfilate, carri giganteschi e maschere d’artigianato – sono al culmine. Le due grandi date sono ormai segnate sul calendario: domenica 8 febbraio, con la sfilata di Marina di Ravenna, e domenica 15 febbraio, quando il centro storico di Ravenna si trasformerà in un palcoscenico vivente lungo via di Roma, dove i carri, i costumi e le performance delle nove parrocchie in gara si sfideranno sotto gli occhi di migliaia di spettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Preparativi in corso per la festa di primavera: giovani si riuniscono in città per il tradizionale carnevale di strada

Approfondimenti su Ravenna Carnevale

A San Severo torna la festa di Carnevale.

Il 7 febbraio 2026, a Venezia, si svolge la Festa delle 12 Marie con il tradizionale corteo acqueo.

Ultime notizie su Ravenna Carnevale

Sono in corso i preparativi per la Festa Veneziana - corteo acqueo del #CarnevaleVenezia2026 La mitica pantegana è pronta a sfilare lungo il Canal Grande, seguita dalle tante imbarcazioni tradizionali veneziane decorate e festose Ci vediamo domani x.com