Ormai non ci sono più dubbi: Fedez diventa papà per la terza volta, e la notizia circola da giorni. La sua fidanzata, Giulia Honegger, è incinta e la conferma sembra ormai certa. Le voci si sono fatte sempre più insistenti, e ora tutti aspettano di sapere se le indiscrezioni sono vere.

Le indiscrezioni si rincorrono da giorni, ma ora il tam tam mediatico si fa sempre più insistente: attorno a Fedez e alla sua attuale compagna Giulia Honegger si parla con crescente sicurezza di una possibile gravidanza. Dopo settimane di sussurri e mezze conferme, nuovi scatti riaccendono il gossip e alimentano l’idea che per il rapper possa essere in arrivo un altro figlio. Fedez diventa papà per la terza volta? Spuntano le prove. A rilanciare le voci è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune fotografie della coppia a Milano, nel quartiere Brera. Nelle immagini Fedez e Giulia passeggiano insieme ai figli del cantante, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni, mentre si dirigono verso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, accompagnati da un bodyguard. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ormai non ci sono più dubbi: Fedez diventa papà per la terza volta, la fidanzata è incinta

Approfondimenti su Fedez Honegger

Negli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla vita privata di Fedez, a seguito delle vacanze a St.

Dopo settimane di smentite, torna a circolare la voce che Fedez e Giulia Honegger aspettino un bambino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fedez Honegger

Argomenti discussi: La morte di Zoe Trinchero dimostra che i femminicidi ormai ci lasciano indifferenti; Bari, allo Stanic manca il presidio medico: L'unica dottoressa si è trasferita a Carbonara, i residenti costretti alla colletta; Ronaldo è vittima del suo Cristianesimo, ormai non gli sta più bene niente (El Paìs) Cristiano non si adatta più a nessuna casa, a nessuno spogliatoio o a nessun campionato che non sia stato progettato appositamente per lui. https://www.ilnapolista.it/2026/; Il negoziato di pace non marcia. I giornali russi spiegano che è colpa dell'Europa.

BYD chiuderà il 2025 come leader nelle vendite di auto elettriche: ormai non ci sono dubbiMancano poche ore alla fine del 2025 e ormai non sembrano esserci più dubbi. BYD chiuderà l’anno per la prima volta come leader nelle vendite globali di auto elettriche superando Tesla. Dopo anni di ... motorionline.com

Non ci sono più case da affittare. Disponibili solo 714 abitazioni: Ormai siamo all’emergenzaUn agente di Borsa immobiliare ha osservato per mesi il mercato e ha tratto clamorose conclusioni La domanda è molto alta, la disponibilità scarsa e i prezzi insopportabili. Affitti brevi ’appaltati ... lanazione.it

Secondo il sondaggio SWG per il TgLa7, Sì e No sono ormai testa a testa. Decisivo il 25% di indecisi, mentre Fratelli d’Italia cala di oltre un punto - facebook.com facebook