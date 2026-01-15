Fedez diventa papà per la terza volta? Scoppia il gossip | la fidanzata sarebbe incinta
Negli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla vita privata di Fedez, a seguito delle vacanze a St. Moritz e delle voci riguardanti la sua famiglia. Secondo alcuni rumors, la fidanzata del rapper potrebbe essere incinta, alimentando discussioni tra fan e media. In assenza di conferme ufficiali, queste indiscrezioni restano al momento mere supposizioni, mentre il pubblico attende eventuali aggiornamenti.
Neve, famiglia e nuove voci destinate a far parlare. Le vacanze di inizio anno di Fedez a St. Moritz hanno acceso i riflettori non solo sulla sua vita privata ritrovata, ma anche su un gossip che in poche ore ha fatto il giro del web. Accanto al rapper, i figli Leone e Vittoria e la nuova compagna Giulia Honegger: immagini serene che hanno alimentato l’idea di una fase più stabile, ma anche sospetti ben più clamorosi, legati a una possibile gravidanza. Fedez diventa papà? Esplode il gossip!. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il soggiorno in Engadina avrebbe rappresentato un ulteriore passo avanti nella relazione tra Fedez e Giulia Honegger, già coinvolta nella vita dei bambini dopo un precedente weekend a Disneyland Paris. 🔗 Leggi su Donnapop.it
