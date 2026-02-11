Franco Ordine mette in discussione le manovre di Paratici sul fronte Kean. Secondo il giornalista, il possibile arrivo dell’attaccante della Fiorentina al Milan potrebbe non essere così semplice come si pensa. Ordine sospetta che si punti su un 9 che non ha ancora trovato spazio e che, quindi, potrebbe non arrivare mai. La trattativa, se ci sarà, potrebbe riservare sorprese o addirittura non decollare affatto.

"Il Milan, dopo l’addio del benemerito Olivier Giroud, è alla ricerca di un numero 9 affidabile. Santiago Giménez fin qui è stato un buco nell’acqua, Niclas Füllkrug sta facendo il modesto nell’attesa che guarisca la lesione alla falange del piede destro e Christopher Nkunku - trattato come un signor nessuno - appena rimesso in sesto sul piano fisico, sta diventando una risorsa inaspettata", ha esordito Ordine nel suo intervento sul quotidiano romano. LEGGI ANCHE: Kaladze: "Non è più il mio Milan. Inzaghi era incredibile, Ibra il più forte che ho marcato" "Altri due centravanti - prima Dušan Vlahovic e adesso Kean - sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante viola, che la presenza al 'Viola Park' di Fabio Paratici (il direttore sportivo sedotto e abbandonato ai tempi da Giorgio Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Milan-Kean? Paratici non aiuta. Scommettiamo che arriverà un 9 mai entrato nel giro?”

Approfondimenti su Milan Kean

Fabio Paratici non si nasconde e manda un messaggio chiaro alla squadra: fino a maggio bisogna restare concentrati e testa nel carro armato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Kean

Argomenti discussi: CorSport: Kean al Milan? Qualcuno si dimentica di questo dettaglio; Ritorno di fiamma, osservatori al Franchi: Il Milan lo spia. Paratici in allerta.

Ordine: Paratici, con la sua presenza, non aiuta il Milan. Occhio alla clausola di Kean da 62 milioniIl Milan è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione e sono in ... msn.com

Kean o Vlahovic per il Milan? Ordine certo: Scommettiamo che arriverà un terzo numero 9?L'estate prossima il Milan sarà sicuramente coinvolto, un'altra volta, alla ricerca di un nuovo centravanti. C'è da capire la situazione con Gimenez e anche ... milannews.it

Il Milan tramite Ivan Zazzaroni ha fatto una sorpresa a Kean Talingdan, sopravvissuto di Crans-Montana. Maglia di Modric firmata da tutta la squadra e chiamata di Allegri che lo invita a Milanello Felicità del giovane ragazzo che ora per fortuna sta un pò m - facebook.com facebook

Prima Vlahovic e adesso Kean sono stati acco­stati al Milan dimen­ti­cando, nel caso di Kean, che la pre­senza di Para­tici (ds sedotto e abban­do­nato da Fur­lani) non è certo un aiuto. Scom­mettiamo che arri­verà un 9 al momento mai entrato nel giro Franco Ordi x.com