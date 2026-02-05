Fiorentina Paratici | Testa nel carro armato fino a maggio La squadra non è da B Tocca a noi tirarla fuori Kean? miglior attaccante italiano

Fabio Paratici non si nasconde e manda un messaggio chiaro alla squadra: fino a maggio bisogna restare concentrati e testa nel carro armato. Alla prima conferenza stampa al Viola Park, il dirigente ha detto senza mezzi termini che la squadra non può pensare di essere da B e che sta a loro tirarla fuori dalla situazione difficile. Paratici ha anche elogiato Kean, definendolo il miglior attaccante italiano, e ha sottolineato che il momento richiede realismo e determinazione.

