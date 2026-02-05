Fiorentina Paratici | Testa nel carro armato fino a maggio La squadra non è da B Tocca a noi tirarla fuori Kean? miglior attaccante italiano
Fabio Paratici non si nasconde e manda un messaggio chiaro alla squadra: fino a maggio bisogna restare concentrati e testa nel carro armato. Alla prima conferenza stampa al Viola Park, il dirigente ha detto senza mezzi termini che la squadra non può pensare di essere da B e che sta a loro tirarla fuori dalla situazione difficile. Paratici ha anche elogiato Kean, definendolo il miglior attaccante italiano, e ha sottolineato che il momento richiede realismo e determinazione.
Senza giri di parole, Fabio Paratici, manager del calcio navigato e quotato, nella sua prima conferenza stampa al Viola Park lancia il messaggio, preciso e determinato, per la Fiorentina: "Ad oggi dobbiamo essere realisti, vista la situazione. Perciò testa nel carro armato fino al 24 maggio. Non usciremo da questa situazione in un mese. Per questo dobbiamo impegnarci al massimo in questa impresa. Perchè la Fiorentina non vale la serie B. E' in zona serie B, ma sta a noi tirarla fuori da questa situazione" L'articolo Fiorentina, Paratici: “Testa nel carro armato fino a maggio. La squadra non è da B. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Paratici si presenta alla Fiorentina: «Ho scelto di venire qui per questo motivo. Dobbiamo mettere la testa nel carro armato per i prossimi 4 mesi e soffrire per salvarci!»
Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina.
Fiorentina, Paratici si presenta: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!»
Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta.
