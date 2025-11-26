A volte le sedute dal parrucchiere possono essere un’epifania. Pensiamo tutti che un gesto elementare come lavarsi i capelli sia alla portata di tutti. Bagni i capelli, prendi lo shampoo, emulsioni un po’ sulla mano prima di applicarlo sullo scalpo, insaponi bene, risciacqui e ripeti. Elementare, non è vero? E invece no. A quanto pare c’è un modo corretto per lavarsi i capelli e tanti modi sbagliati. Quando ho raccontato al mio parrucchiere i gesti che faccio, ha iniziato a farmi domande approfondite, più precise di un medico che cerca di fare un’anamnesi. Dove metti lo shampoo, quanti ne fai, come lo massaggi, lo lasci in posa e via discorrendo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scommettiamo che lavi i capelli nel modo sbagliato?