Il recente intervento al cervello di un bambino di tre mesi presso l’ospedale Mangiagalli rappresenta un passo importante nella cura delle patologie rare come la MAV, una malattia che interessa il flusso sanguigno. Questo caso evidenzia l’avanzamento delle tecniche chirurgiche pediatriche e l’impegno della ricerca medica nel garantire soluzioni efficaci anche in età precoce.

Milano, 27 gennaio 2026 – Il nome del bambino è di fantasia per tutelarne la privacy, ma l’episodio (accaduto qualche mese fa ma reso noto oggi 27 gennaio) è vero e di assoluto rilievo per il progresso scientifico. La storia è quella di Gabriel, un bimbo nato prematuro di 28 settimane (insieme alla gemella Corinne) con una malformazione arteriovenosa al cervello. Una malattia grave e rarissima identificata e curata, grazie ad un doppia operazione endovascolare e di neurochirurgia, dai medici della clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano dove i due piccoli sono nati ed hanno passato un lungo periodo in terapia intensiva neonatale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mangiagalli, doppio intervento al cervello su un bimbo di tre mesi. Cos’è la Mav, malattia che ruba il sangue

Un recente caso giudiziario riguarda un bambino di 4 anni che, dopo tre interventi, è stato diagnosticato con un'infiammazione invece di un tumore al cervello.

Nel Bresciano si sono verificati due tragici decessi di bambini nel giro di pochi giorni: un neonato nato all'ospedale di Esine e un bimbo di 22 mesi trasportato d'urgenza a Bergamo.

