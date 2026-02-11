Online Voci in Comune il podcast ufficiale della Città di Soliera

È online il podcast “Voci in Comune”, il nuovo modo di scoprire Soliera e le sue iniziative. La prima puntata è già disponibile su Spotify, Apple Podcast e YouTube della città. Il podcast mensile mira a raccontare progetti e attività con un tono diretto e semplice, cercando di coinvolgere i cittadini in modo chiaro e immediato.

Disponibile su Spotify, Apple Podcast e YouTube, è un appuntamento mensile. Al centro del primo episodio sport e partecipazione Al centro del primo episodio il progetto "Sport Bene Comune - Soliera 2035", un ambizioso percorso partecipativo e deliberativo che vede protagonista la cittadinanza. A dialogare con la sindaca di Soliera è, in questa puntata, il vicesindaco Angelo Bruno, che detiene la delega allo sport. Ogni mese sarà pubblicato un nuovo episodio di una durata di quindici minuti; i temi, scelti in base alla priorità, allo stato di avanzamento e all’interesse pubblico, saranno sempre differenti, e si proverà a rispondere alle domande dei cittadini fatte attraverso i social media.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Voci in Comune, il nuovo progetto radiofonico di ZipnewsÈ partito oggi, martedì 10 febbraio, Voci in Comune, il nuovo progetto radiofonico di Zipnews in collaborazione con ToRadio che dà voce al Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

