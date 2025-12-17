Cosa ci ha incuriosito di più nel 2025? La classifica ufficiale delle voci più cercate sul famoso motore di ricerca online

Nel 2025, le ricerche su Wikipedia in italiano hanno rivelato le tendenze più popolari dell'anno, tra cui il tennis, lo spettacolo, il true crime e la spiritualità. Questa classifica, aggiornata a novembre e condivisa da Wikimedia Italia, offre uno sguardo dettagliato sugli argomenti che hanno catturato l'interesse degli utenti nel corso dell'anno.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.