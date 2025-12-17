Cosa ci ha incuriosito di più nel 2025? La classifica ufficiale delle voci più cercate sul famoso motore di ricerca online

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, le ricerche su Wikipedia in italiano hanno rivelato le tendenze più popolari dell'anno, tra cui il tennis, lo spettacolo, il true crime e la spiritualità. Questa classifica, aggiornata a novembre e condivisa da Wikimedia Italia, offre uno sguardo dettagliato sugli argomenti che hanno catturato l'interesse degli utenti nel corso dell'anno.

cosa ci ha incuriosito di pi249 nel 2025 la classifica ufficiale delle voci pi249 cercate sul famoso motore di ricerca online

© Iodonna.it - Cosa ci ha incuriosito di più nel 2025? La classifica ufficiale delle voci più cercate sul famoso motore di ricerca online

U n anno nel segno del tennis ma anche dello spettacolo, del true crime e della spiritualità: è quanto emerge dalle ricerche effettuate nel 2025 su Wikipedia in italiano, aggiornate a novembre e svelate da Wikimedia Italia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi: cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025

Leggi anche: Fiorentina, voci su D’Aversa e ultimo posto in classifica: lettera aperta dei tifosi a Commisso. “Che cosa vuol fare?”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.