Cosa ci ha incuriosito di più nel 2025? La classifica ufficiale delle voci più cercate sul famoso motore di ricerca online
Nel 2025, le ricerche su Wikipedia in italiano hanno rivelato le tendenze più popolari dell'anno, tra cui il tennis, lo spettacolo, il true crime e la spiritualità. Questa classifica, aggiornata a novembre e condivisa da Wikimedia Italia, offre uno sguardo dettagliato sugli argomenti che hanno catturato l'interesse degli utenti nel corso dell'anno.
U n anno nel segno del tennis ma anche dello spettacolo, del true crime e della spiritualità: è quanto emerge dalle ricerche effettuate nel 2025 su Wikipedia in italiano, aggiornate a novembre e svelate da Wikimedia Italia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Da Sinner a Garlasco: cosa hanno cercato gli italiani su Wikipedia nel 2025 iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Jannik Sinner può ribaltare la classifica dei premi: cosa serve per scavalcare Alcaraz e i soldi guadagnati nel 2025
Leggi anche: Fiorentina, voci su D’Aversa e ultimo posto in classifica: lettera aperta dei tifosi a Commisso. “Che cosa vuol fare?”
I soliti sushi fusion non ti dicono niente di speciale Aspetta di vedere cosa ti propone oggi Daifuku. La tartar si tinge di tartufo nero, tra due lastre di fritto. A completare il piatto, la salsa segreta dello chef. Ti abbiamo incuriosito Vieni a trovarci Via 25 - facebook.com facebook
PPS: incuriosito dalle polemiche, sono andato a vedere cosa pubblica questa casa editrice sulla quale è ricaduto l'anatema, ho trovato questo titolo interessante che avrei acquistato nonostante la copertina orribile ma è purtroppo esaurito su Amazon per colp x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.