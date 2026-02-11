One Life il film con Anthony Hopkins stasera in tv | trama storia vera e cast

Il lungometraggio narra la reale vicenda di un uomo britannico che, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, salvò 669 bambini dai nazisti Anthony Hopkins ha 86 anni quando presta il volto a un uomo che ha passato la vita a non farsi vedere. "One Life", in onda oggi, mercoledì 11 febbraio, in prima serata su Rai 1, è un film diretto da James Hawes e porta sullo schermo una vicenda vera, non abbastanza conosciuta. Il protagonista ha cambiato il destino di centinaia di bambini senza mai cercare riconoscimenti. La storia si muove su due piani temporali. Da una parte c’è Nicholas Winton anziano, ormai vicino agli ottant’anni, che conduce un’esistenza discreta, dedicata ancora agli altri, quasi senza voltarsi indietro.🔗 Leggi su Today.it

